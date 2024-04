Regolamento Roma-Milan: come funziona con i gol in trasferta

Il regolamento di Roma-Milan: ecco come funziona con i gol segnati in trasferta nell’ambito dei quarti di finale di Europa League e in particolare nella sfida di ritorno. Il derby tutto italiano mette in palio la semifinale e si riparte dallo 0-1 per i giallorossi ottenuto al Meazza. All’Olimpico dunque vantaggio capitolino prima degli ultimi 90′, o chissà 120′, perché da qualche anno non conta più la regola dei gol in trasferta che valgono doppio in caso di parità, dunque se a vincere saranno gli ospiti con un solo gol di scarto, indipendentemente dai gol segnati da entrambe, dunque 0-1, 1-2, 2-3 e così via, si procederà coi supplementari, essendo stata cancellata dall’Uefa quella regola che premiava le reti segnate fuori casa. Con una vittoria o un pareggio si qualificheranno al 90′ i ragazzi di De Rossi, con una vittoria con due o più gol di scarto avanzerà la formazione guidata da Pioli.