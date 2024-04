Trevisan-Kalinina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Rouen 2024

Martina Trevisan se la vedrà contro Anhelina Kalinina nel secondo turno del WTA 250 di Rouen 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa. Dopo la splendida vittoria all’esordio contro Naomi Osaka, la tennista azzurra torna in campo per andare a caccia di un’altra impresa. La sua avversaria sarà l’ucraina Kalinina, accreditata della terza testa di serie, che scenderà in campo con i favori del pronostico. Trevisan si esprime però bene in queste condizioni di gioco e, nonostante una prima parte di stagione non facile, potrà giocarsi le sue carte. Entrambi i precedenti hanno visto trionfare la giocatrice ucraina.

Trevisan e Kalinina scenderanno in campo giovedì 18 aprile, come 5°match a partire dalle 11:30 (al termine di Schmiedlova-Garcia). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match tra Trevisan e Kalinina, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.