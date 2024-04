Italia ha il quinto posto aritmetico in Champions League se… Ecco tutte le combinazioni

L’Italia è ormai a un passo dalla possibilità di conquistare il quinto posto aritmetico nella prossima Champions League. E la lieta notizia può arrivare, con tutta probabilità, già stasera al termine delle partite di Europa e Conference League. Come? Andiamo a scoprire tutte le combinazioni che potranno premiare il Bel Paese in ottica nuova Champions, che mette in palio due posti extra, i quali vengono assegnati alle due migliori federazioni nel ranking Uefa 2023/2024.

Graduatoria che l’Italia sta fin qui dominando e in cui stasera può blindare una delle prime due posizioni, mettendo tra sé e Francia e Inghilterra, gli altri due paesi che insieme alla Germania attualmente seconda sono rimasti in corsa, un solco insuperabile. La Spagna, invece, come noto è già matematicamente fuori dalla corsa. E in particolare, le percentuali di quinto posto Champions recitano: Italia 99.9%, Germania 94.7%, Inghilterra 4.9%, Francia 0.5%.

Insomma, è quasi fatta, ma per chiudere ogni discorso questa sera serviranno due cose: la Fiorentina, in campo alle 18.45, dovrà vincere (al 90′ o al 120′) contro il Viktoria Plzen, qualificandosi dunque per le semifinali, senza però passare dai rigori. Poi, alle 21, l’Atalanta dovrà difendere lo 0-3 dell’andata e qualificarsi eliminando il Liverpool: può persino andar bene una sconfitta per 0-3, 1-4 e così via alla Dea, l’importante sarà poi vincere ai rigori. Se queste due cose, assolutamente alla portata delle due formazioni italiane, si concretizzeranno, non ci sarà bisogno di guardare i risultati delle altre: sarà quinto posto Champions assicurato.

Se uno dei due risultati che concorrono a questa combinazione non dovesse arrivare, ci sono altre opzioni per festeggiare già stasera. Se la Fiorentina non vince entro il 120′ o se l’Atalanta viene eliminata, quindi con uno solo di questi risultati avversi, in caso ci contemporanea eliminazione di West Ham, Aston Villa e Marsiglia dalle coppe questa sera arriverà il quinto posto Champions per l’Italia. Altra opzione: se l’Atalanta si qualifica e la Fiorentina non vince entro il 120′, con contemporanea qualificazione in semifinale di Aston Villa e Bayer Leverkusen, arriverà il quinto posto Champions per l’Italia. Insomma, la festa è davvero a un passo.

IL RANKING