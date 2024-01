Barcellona-Osasuna oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Barcellona e Osasuna, valevole per il recupero della ventesima giornata di Liga 2023/2024. Reduci da due sonore sconfitte contro Athletic e Villarreal, i catalani devono riscattarsi al più presto per evitare di compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Xavi partirà favorita contro l’Osasuna, ma è vietato sottovalutare l’impegno. I due club si sono incontrati poche settimane fa in Arabia per la Supercoppa e ad avere la meglio furono proprio i blaugrana. La sfida è in programma oggi, mercoledì 31 gennaio alle ore 19:00 all’Olimpico di Barcellona. Diretta sulla piattaforma Dazn (anche in chiaro tramite la modalità Free).