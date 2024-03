Trento-Pesaro oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Trento-Pesaro, sfida valida come 22^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Momento buio per la formazione di casa, che ha raccolto una sola vittoria nelle ultime nove partite e, nonostante questo, è ancora a contatto con l’ottavo posto che vorrebbe dire playoff. Prova ad uscire dalle zone basse di classifica, invece, la squadra di coach Sacchetti, che ha vinto contro Brescia interrompendo una striscia di otto sconfitte di fila, e mantenendo, per ora, il terzultimo posto che vale la salvezza. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 10 marzo sul parquet della Il T Quotidiano Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trento-Pesaro, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn.