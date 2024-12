Tutto pronto per Trento-Ciudad, partita valevole per la Pool B del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley maschile. La squadra di Fabio Soli, dopo la splendida vittoria all’esordio contro gli iraniani del Shahdab Yazd, tornano in campo per conquistare un altro successo e avvicinarsi così alle semifinali. Dall’altra parte della rete c’è la compagine argentina di coach Hernan Josue Ferraro, che nella notte italiana ha sfidato i padroni di casa del Sada Cruseiro all’esordio assoluto nel Mondiale per Club. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 italiane di mercoledì 11 dicembre all’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Trentino Itas e Ciudad Voley della massima competizione continentale per club.

STREAMING E TV – La partita Trento-Ciudad del Mondiale per Club 2024 di volley maschile sarà visibile per gli abbonati in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB, ma anche in diretta streaming su DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, il risultato e la cronaca al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.