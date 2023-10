Trento-Ankara oggi in tv: programma, orario e diretta Eurocup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Trento-Ankara, sfida valida come 5^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2023/2024 di basket. Match di alto livello per gli uomini di coach Galbiati, che la scorsa settimana hanno ottenuto la prima vittoria nella competizione battendo il Lietkabelis. Di fronte, la formazione turca finalista della scorsa edizione, che però ha anch’essa ottenuto solo una vittoria nelle prime quattro giornate. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 31 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trento-Ankara, valida per l’Eurocup 2023/2024 di basket.

RISULTATI E CLASSIFICHE

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e le classifiche aggiornate e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.