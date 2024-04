Tour of the Alps 2024, terza tappa Schwaz-Schwaz oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Il Tour of the Alps 2024 prosegue con la terza tappa. I corridori saranno impegnati nei 125 km da Schwaz a Schwaz. L’orario di partenza è previsto per le 11.15. L’arrivo è in programma per le 14.15/14.30. La tappa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, dalle 12.35 fino all’arrivo, su RaiSport e Eurosport 1. Per quanto riguarda lo streaming, Discovery Plus e Eurosport si occuperanno della diretta, sempre dalle 12.35 all’arrivo. Frazione breve e interamente nel Tirolo. All’interno due salite brevi ma molto dure, che dovranno essere entrambe affrontate per due volte. Il GPM di Weerberg misura 3,2 km con una media del 9,9% e punte che superano il 12-13% nella parte centrale, mentre il GPM di Pillberg misura sempre 3200 metri ma con la pendenza media del 10,3% e punte dell’11-12%.