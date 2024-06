Tour de France 2024, sesta tappa Macon-Dijon: data, orari, diretta tv e streaming

La sesta tappa del Tour de France 2024, in programma giovedì 4 luglio, propone i 163,5 chilometri da Mâcon a Dijon. Per il secondo giorno consecutivo potrebbe esserci spazio per i velocisti, alla vigilia di uno dei primi spartiacque rappresentato dalla cronometro del giorno successivo. La fuga di giornata proverà l’impresa, ma ci sono buone possibilità che le squadre degli sprinter possano controllare la situazione senza particolari patemi. Di seguito gli orari e tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

Il gruppo prenderà il via dal chilometro zero alle ore 13:50, con l’arrivo sul traguardo che è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:20 e le 17:40 in base alle previsioni sulla media oraria della corsa. La sesta tappa del Tour de France 2024 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:45, con approfondimenti sulla stessa rete a fine corsa grazie a Tour Replay. Sulla televisione di Stato sono previsti anche gli appuntamenti serali di approfondimento e riepilogo: alle 20:00 e alle 23:50 su RaiSport spazio a Tour di Sera e Tour di Notte.

Diretta tv integrale invece sulle reti di Eurosport, grazie ai canali 210 e 211 di Sky e alla piattaforma di Discovery+, che arricchisce l’offerta della diretta streaming insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Tour de France 2024 giorno dopo giorno in tempo reale tramite dirette scritte, classifiche aggiornate, video, interviste e molto altro ancora.