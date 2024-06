Tour de France 2024, seconda tappa Cesenatico – Bologna oggi in tv: orari e diretta streaming

Va oggi in scena la seconda tappa del Tour de France 2024, che continua il suo inedito “Grand Départ” italiano con la Cesenatico – Bologna di 198.7 chilometri. Dall’omaggio a Marco Pantani con la partenza dalla sua città natale inizia una frazione che si preannuncia esplosiva nel finale. La doppia scalata al San Luca infatti potrebbe regalare anche le prime scintille tra gli uomini di classifica, che quest’anno dovranno dimostrare di essere subito sul pezzo per non perdere terreno prezioso nella prima settimana. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

La partenza dei corridori dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, è prevista per le ore 12:35. L’arrivo del gruppo sul traguardo di Bologna è stato programmato in un orario compreso tra le 17:00 e le 17:30 in base a quelle che sono le previsioni degli organizzatori sulla velocità media della corsa. La seconda tappa del Tour de France 2024 sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle ore 14:00, con la rete Rai che al termine della tappa offrirà anche commenti, interviste e approfondimenti grazie a Tour Replay. Il tutto senza dimenticare gli appuntamenti serali delle 20:00 e delle 23:50 su RaiSport, ovvero Tour di Sera e Tour di Notte.

La diretta tv sarà addirittura integrale invece sulle reti Eurosport, per un’offerta della diretta streaming che includerà quindi RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Tour 2024 in tempo reale con aggiornamenti in diretta, cronache, classifiche, commenti e molto altro ancora.