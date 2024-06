Tour de France 2024, seconda tappa Cesenatico-Bologna: data, orari, diretta tv e streaming

Domenica 30 giugno è il giorno della seconda tappa del Tour de France 2024, che continua con la Cesenatico-Bologna di 199 chilometri. Si tratta forse di uno dei momenti più attesi della “Grande Partenza” della Grande Boucle numero 111 dall’Italia, perchè l’arrivo nel capoluogo emiliano sarà caratterizzato dal doppio passaggio finale sulla breve ma impegnativa salita di San Luca. Il classico traguardo del Giro dell’Emilia stavolta potrebbe vedere il primo vero scontro tra i big che vogliono giocarsi la maglia gialla. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa nel migliore dei modi.

La seconda tappa del Tour de France 2024 prenderà il via alle ore 12:35 dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo è previsto in un orario compreso tra le 17:00 e le 17:30 in base a quelle che sono le previsioni degli organizzatori sulla velocità media tenuta dal gruppo. La corsa sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle ore 14:00, con la rete Rai che al termine della tappa offrirà anche commenti, interviste e approfondimenti grazie a Tour Replay. Il tutto senza dimenticare gli appuntamenti serali delle 20:00 e delle 23:50 su RaiSport, ovvero Tour di Sera e Tour di Notte.

La diretta tv sarà addirittura integrale invece sulle reti Eurosport, per un’offerta della diretta streaming che includerà quindi RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Tour 2024 in tempo reale con aggiornamenti in diretta, cronache, classifiche, commenti e molto altro ancora.