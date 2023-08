Tottenham-Manchester United oggi in tv: canale, orario e streaming Premier League 2023/2024

Alle 18:30 il Manchester United farà visita al Tottenham nel match della seconda giornata di Premier League 2023/2024. Gli Spurs, senza Harry Kane, cercano la prima vittoria dopo il 2-2 contro il Brentford. Di fronte i Red Devils di Ten Hag, che all’esordio hanno battuto 1-0 il Wolves. La partita potrà essere seguita su Sky Sport Summer (201) e in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it vi offrirà la cronaca della partita e le parole dei protagonisti di questa sfida dopo il novantesimo.