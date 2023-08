Swiatek-Gauff oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

Iga Swiatek affronterà Coco Gauff nella semifinale del WTA 1000 di Cincinnati 2023, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. La numero uno del mondo cerca di agguantare per la prima volta la finale del torneo che si disputa sui campi veloci del complesso situato in Ohio. A dire il vero, già questa semifinale è il miglior risultato mai raggiunto dalla polacca qui a Cincy, dove in precedenza non era andata mai oltre il terzo turno, a dimostrazione di un feeling mai realmente scattato con l’appuntamento nordamericano. Di fronte una Gauff in gran forma e in fiducia in queste settimane: vittoria a Washington, quarti a Montreal perdendo al fotofinish contro Pegula e ora un’altra semifinale. La giovane americana sembra pronta al salto di qualità.

Swiatek e Gauff scenderanno in campo oggi, sabato 19 agosto, alle ore 17:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e tutto il torneo statunitense fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutta la durata della manifestazione.