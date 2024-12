Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Cagliari, match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025. Al Franchi partita speciale, la prima in campionato dopo la grande paura per Bove. Nel frattempo, c’è da riscattare anche l’eliminazione che fa male in Coppa Italia. I sardi cercano punti salvezza e non fanno sconti. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 8 dicembre.

I TELECRONISTI DI FIORENTINA-CAGLIARI

Fiorentina-Cagliari sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Fabio Bazzani.