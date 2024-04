Tortona-Virtus Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Tortona-Virtus Bologna, sfida valida come 29^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Interessante testa a testa tra due squadre che potrebbero anche ritrovarsi ai playoff, visto che attualmente i piemontesi sono ottavi mentre le Vu Nere sono in testa alla classifica. Prima però, appunto, gli uomini di coach De Raffaele dovranno confermare il proprio piazzamento tra le migliori otto, visto che il margine sul nono posto è di soli due punti. Tortona è tornata alla vittoria nell’ultimo turno, confermandosi più efficace davanti al proprio pubblico, avendo vinto le ultime otto partite casalinghe. Di contro, la Virtus viene da tre vittorie di fila. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 28 aprile sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Tortona-Virtus Bologna, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.