Torres-Spal oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torres-Spal, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista del girone B, dopo il colpaccio in trasferta allo Stadio Adriatico di Pescara, vogliono confermarsi al vertice della classifica mettendo in cascina altri tre punti. La formazione biancazzurra, dal suo canto, sta arrancando in questa prima fase di stagione ed ha bisogno di trovare una svolta al più presto. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 29 ottobre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA