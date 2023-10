Torres-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torres-Pontedera, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista del girone B, dopo il primo pareggio stagionale ottenuto contro il Perugia, ha intenzione di riprendere la propria marcia per rinsaldare il primo posto. La compagine ospite, dal suo canto, cercherà di fare l’impresa e si infliggere agli avversari la loro prima sconfitta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 ottobre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

