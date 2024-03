Torres-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torres-Pescara, match del valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo un momento di difficoltà, hanno rialzato la testa e ora puntano alla conferma del secondo posto, fondamentale per evitare i primi turni dei playoff. La squadra abruzzese, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di vincere per evitare di perdere altre posizioni in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA