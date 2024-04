Torres-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torres-Fermana, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra sarda si è resa protagonista di una stagione a dir poco eccezionale, coronata con il secondo posto in classifica e adesso vuole prepararsi al meglio per i playoff. La compagine marchigiana, dal suo canto, è in grossa difficoltà e deve assolutamente vincere se vuole abbandonare l’ultimo posto in classifica. I padroni di casa arrivano da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare e vogliono tornare al successo per chiudere bene la regular season. La squadra ospite, invece, ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque e ha un disperato bisogno di fare punti. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 7 aprile alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

RISULTATI E CLASSIFICA