Regolamento Taranto-Latina: ecco cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento di Taranto-Latina: ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per il primo turno della fase del girone dei playoff di Serie C 2023/2024. Nella post season interna al girone C dopo le polemiche e i tribunali i pugliesi sfidano i laziali per un posto al secondo turno e per i padroni di casa, che hanno chiuso al quinto posto la stagione regolare contro il decimo dei pontini, ecco due vantaggi importanti. Il primo è quello di giocare tra le mura amiche dello stadio Iacovone, il secondo è poter contare su due risultati e dunque avanzare al secondo turno anche in caso di pareggio al 90′. Questo perché non sono contemplati dal regolamento i supplementari o i rigori, ragion per cui la formazione ospite è costretta a vincere per qualificarsi.