Torino-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Torino-Sassuolo, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Due squadre che non hanno iniziato in modo brillante in campionato e la classifica non è esaltante. Bisogna vincere per allontanarsi del tutto da zone pericolanti e ridare slancio alle proprie ambizioni. Chi vincerà allo stadio Olimpico-Grande Torino? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di lunedì 6 novembre.

Torino-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Fabio Bazzani.