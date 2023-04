Torino-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Torino-Roma, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. I giallorossi cercano punti Champions ma lo fanno sul campo dei granata che, pur non raccogliendo poi così tanti punti ultimamente, sono sempre in forma e insidiosi per le big. Chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Olimpico-Grande Torino? Fischio d’inizio alle ore 18.30 di sabato 8 aprile.

Torino-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Alessandro Budel.