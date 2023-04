Serie C, FeralpiSalò a un passo dal sogno: una vittoria per la prima storica promozione in Serie B

La FeralpiSalò è a un passo dal sogno di volare in Serie B per la prima volta nella sua pur breve storia. Il club del lago di Garda, infatti, ha cinque punti di vantaggio nei confronti della Pro Sesto, che però ha già giocato e perso, e sei di margine sul Pordenone, che come i verdeblu giocano alle 17.30. Se la Feralpi riuscirà a battere la Triestina penultima in classifica, indipendentemente da cosa faranno i ramarri, allora arriverà la prima promozione in Serie B della loro storia, con due partite di anticipo. In generale, servono tre punti nelle ultime tre partite per una formazione, quella di Vecchi, che sta tenendo un ritmo super da tutto l’anno. Il pareggio oggi non andrà bene nemmeno in caso di mancata vittoria del Pordenone, visto che con la Pro Sesto all’andata è finita 0-0 e il ritorno si gioca all’ultima giornata.