Torino-Napoli, Spalletti in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Grande attesa per la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Torino-Napoli. L’allenatore partenopeo interverrà in sala stampa alle 11:00 di sabato 18 marzo. Una conferenza attesissima: c’è curiosità di sapere le scelte di formazione, ma il tema caldo è naturalmente il derby italiano ai quarti di Champions League contro il Milan. La conferenza stampa di Spalletti potrà essere seguita su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale per non perdere neanche una parola delle dichiarazioni del tecnico di Certaldo.