Slalom femminile finali Soldeu 2023, risultati e classifica prima manche: Vlhova leader, Shiffrin è quarta

Petra Vlhova si prende la testa con il pettorale numero uno e non la molla fino al termine della prima manche di questo slalom femminile a Soldeu. La slovacca fa segnare 54.28 sul cronometro e tornerà in pista alle ore 13:30 con un margine di 32 centesimi di vantaggio su Leona Popovic. Poi troviamo a +0.56 Anna Swenn Larsson e a +0.59 una Mikaela Shiffrin incappata in un errore abbastanza pesante che le è costato molto probabilmente la prima piazza in questa manche. La campionessa statunitense però è lì, e può andare all’attacco nella seconda prova di una gara che non vede al via alcuna rappresentante azzurra, dato che nessuna elle nostre è riuscita a concludere la stagione nelle prime 25 della classifica di specialità.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE