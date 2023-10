Torino-Inter in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Torino e Inter, valevole per la nona giornata di Serie A 2023/2024. Non è stata una sosta internazionale facile per i tanti nerazzurri delusi in seguito al pareggio casalingo arrivato contro il Bologna e che ha portato la squadra di Inzaghi a perdere per il momento la vetta della classifica. Certamente non è dei migliori neanche il momento dei granata di Juric, che non vincono da quattro partite, con due pareggi e altrettante sconfitte nell’ultima fase pre-sosta. La sfida è in programma sabato 21 ottobre alle 18:00 all’Olimpico Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.