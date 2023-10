Hellas Verona-Napoli in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Hellas Verona e Napoli, valevole per la nona giornata di Serie A 2023/2024. Nonostante una situazione non esattamente tranquilla, Rudi Garcia si ripresenta dopo la pausa ancora sulla panchina della squadra campione d’Italia in carica. Il tecnico francese, però, è sotto stretta osservazione e davvero non può più permettersi passi falsi. Di certo la fortuna non lo sta aiutando, dato che dovrà fare a meno di Osimhen a causa dell’infortunio muscolare patito con la Nigeria. La sfida è in programma sabato 21 ottobre alle 15:00 al Bentegodi. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.