Torino-Frosinone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming sedicesimi Coppa Italia 2023/2024

Torino-Frosinone sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Da una parte i granata, dall’altra i ciociari: reduci da sentimenti opposti in campionato, si volta pagina però nella coppa nazionale e si va a caccia del pass per gli ottavi, dove le attende il Napoli. Appuntamento alle ore 21 di giovedì 2 novembre, diretta tv su Italia 1, diretta streaming su Mediaset Infinity, diretta scritta su Sportface.

SEGUI LA DIRETTA