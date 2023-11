Djokovic-Griekspoor oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Tallon Griekspoor nel terzo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023. Dopo oltre un mese e mezzo di pausa dall’ultimo match ufficiale disputato, il numero uno del ranking mondiale è tornato con un successo abbastanza netto ai danni di Etcheverry all’esorido sul veloce indoor parigino. Nole vuole arrivare in perfette condizioni ai due appuntamenti di Torino e Malaga e ogni incontro rappresenta uno step in quella direzione. A Bercy ha dimostrato di trovarsi alla grande nel corso della sua carriera e difficilmente Griekspoor riuscirà a creargli problemi. I due precedenti se li è aggiudicati entrambi il serbo senza perdere alcun set.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Griekspoor scenderanno in campo oggi, giovedì 2 novembre, non prima delle 19:30. La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento transalpino attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.