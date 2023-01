Torino-Fiorentina/Sampdoria in tv: data, orario e diretta streaming quarti Coppa Italia 2022/2023

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Torino contro Sampdoria o Fiorentina, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. Dopo aver espugnato San Siro superando il Milan ai supplementari, la squadra di Juric attende i viola o blucerchiati nel terzultimo atto della competizione nazionale. Si giocherà martedì 31 gennaio, mercoledì 1 febbraio o giobedì 2 febbraio con orario ancora da definire. L’esclusiva di tutta la competizione è affidata a Mediaset, e quindi la gara sarà possibile seguirla in streaming su Mediaset Play e in tv su Italia 1 o Canale 5.