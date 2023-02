Mick Schumacher sarà il pilota di riserva della McLaren nella stagione 2023. Ad annunciarlo la stessa scuderia britannica attraverso i primo profili social. “McLaren sarà in grado di chiamare Mick Schumacher come pilota di riserva durante la stagione 2023 di F1 come parte del nostro accordo con Mercedes. Benvenuto in famiglia, Mick” si legge.