Torino-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torino-Feralpisalò, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. La squadra allenata da Ivan Juric, dopo aver disputato un buon precampionato, scende in campo per la prima partita ufficiale della stagione con l’obiettivo di passare il turno. Il club lombardo, dal suo canto, è nettamente sfavorito ma vuole provare a sorprendere tutti. La partita andrà in scena alle ore 21:15 di lunedì 14 agosto e sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it, inoltre, seguirà l’evento con una diretta testuale e al termine del match fornirà tabellino, pagelle ed approfondimenti.

