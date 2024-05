Torino-Bologna oggi in tv: canale, orario e streaming 35esima giornata Serie A 2023/2024

Alle 20:45 di oggi, venerdì 3 marzo Torino e Bologna scenderanno in campo in occasione della trentacinquesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita, che vedrà di fronte la decima e la quarta forza del campionato, sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Il Toro è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite interne contro il Bologna in Serie A (6V, 1N), con l’unico successo dei rossoblù fuori casa contro i granata nel periodo risalente al 16 marzo 2019 (3-2). Nel mese di aprile 2024 però solo la Salernitana (uno) ha ottenuto meno punti del Torino in Serie A (due in

quattro match). La squadra di Juric, con l’Europa ormai lontana ma non irraggiungibile, cerca punti per migliorare la sua posizione di classifica. Sportface.it vi offrirà la cronaca, le pagelle e gli aggiornamenti in tempo reale tra moviole, focus e parole dei protagonisti.