Torino-Beyond Limits in tv: data, orario e diretta streaming quarti Torneo di Viareggio 2024

Torino-Beyond Limits sarà visibile in tv? Ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per i quarti di finale del Torneo di Viareggio 2024. A Capezzano, al Campo sportivo “Cavanis”, si scende sul terreno di gioco per la sfida tra i granata, tra le favorite per la vittoria finale della manifestazione, e i nigeriani che stanno sorprendendo tutti: in palio c’è il pass per la semifinale. Appuntamento alle ore 15 di giovedì 22 febbraio, diretta tv e streaming – stando alle informazioni attuali – non disponibili.