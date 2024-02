F1, test Bahrain 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto è pronto per il secondo giorno di test pre stagionali di Formula 1. Sulla pista del Bahrain i venti piloti in griglia svolgeranno due sessioni per un totale di otto ore. Si parte alle 8:00 italiane fino alle 12:00, per poi prendersi una pausa di circa un’ora. Le vetture torneranno in pista nel pomeriggio tra le 13:00 e le 17:00 per la sessione pomeridiana. L’obiettivo di team e piloti è collezionare quante più informazioni possibili sulla vettura prima del via della stagione, previsto per settimana prossima proprio in Bahrain. L’intera giornata di test sarà visibile su Sky Sport F1 (canale 207) e su NOW. In alternativa, Sportface.it fornirà la diretta testuale lungo tutta la giornata.

