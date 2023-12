Torino-Atalanta, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Torino-Atalanta, match della quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico-Grande Torino i granata sfidano i nerazzurri in una partita tra moduli a specchio che si prospetta come ricca di emozioni. I piemontesi per provare a tornare nella parte sinistra della classifica, la Dea per restare in scia in chiave Champions. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di lunedì 4 dicembre.

Torino-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti.