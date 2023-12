Come seguire Lazio-Genoa in tv: canale, orario e streaming ottavi Coppa Italia 2023/2024

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Lazio-Genoa, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Le due squadre scenderanno in campo alle 21:00 di martedì 5 dicembre nella cornice dell’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Ampio turn over per Maurizio Sarri e Alberto Gilardino che puntano comunque a conquistare il pass per il prossimo turno della competizione. Dopo aver superato la Reggiana ai sedicesimi, i rossoblù cercano l’impresa nella Capitale. La Lazio vuole dare continuità alle vittorie su Celtic e Cagliari. La vincente sfiderà una tra Roma e Cremonese.