Torino-Atalanta, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Torino-Atalanta, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento fissato alle ore 20.45 di sabato 29 aprile con la sfida che mette di fronte i granata e i nerazzurri, con i primi che vogliono accorciare sulle prime otto posizioni e gli ospiti che cercano di restare in piena corsa per la Champions. Chi riuscirà ad avere la meglio?

Torino-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Simone Tiribocchi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Lorenzo Minotti.