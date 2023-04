Highlights e gol Real Madrid-Almeria 4-2, Liga 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 87

Il video con gli highlights e i gol di Real Madrid-Almeria 4-2, match valido per la trentaduesima giornata di Liga 2022/2023. Tutto facile per i blancos, che calano il poker e ottengono i tre punti grazie al solito Karim Benzema. Tripletta nel primo tempo per l’attaccante francese, che mette in discesa la strada per il Real e si porta a un solo gol da Lewandowski nella classifica cannonieri, riaccendendo la sfida. Ecco le immagini salienti.