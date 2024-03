Tirreno-Adriatico 2024, seconda tappa Camaiore-Follonica oggi in tv: orari e diretta streaming

La seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2024 porta oggi la “corsa dei due mari” da Camaiore a Follonica dopo 198 chilometri. La cronometro inaugurale ha segnato i primi distacchi in classifica e la prima frazione in linea si presta molto ai velocisti del gruppo che potranno provare a giocarsi un successo di prestigio sulla costa toscana. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

SECONDA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

TIRRENO-ADRIATICO 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero di Camaiore è prevista alle ore 11:00, mentre l’arrivo dei corridori in quel di Follonica è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 15:30 e le 16:00. Gli appassionati potranno seguire la seconda tappa in diretta tv a partire dalle 13:05 sia su RaiSport (con passaggio su Rai2 dalle 15:00) che su Eurosport, oltre che in diretta streaming grazie a RaiPlay, Sky Go, Discovery+ e Dazn. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche e tanto altro ancora.