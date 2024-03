Parigi-Nizza 2024, terza tappa Auxerre – Auxerre oggi in tv: orari e diretta streaming

La Parigi-Nizza 2024 manda in scena oggi la terza tappa, la cronometro a squadre di 26,9 chilometri con partenza e arrivo in quel di Auxerre. Una prova importante per la classifica generale, un primo confronto “diretto” tra i big con Primoz Roglic e Remco Evenepoel che dovranno fare affidamento sui rispettivi compagni di squadra per cercare di guadagnare quanti più secondi possibili. Una tappa ricca di spunti di interesse quindi, di seguito tutte le informazioni per seguirla in tempo reale.

PARIGI-NIZZA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La cronosquadre di Auxerre inizierà alle ore 14:40 con la partenza della prima squadra, poi via via tutte le altre con la prova che dovrebbe chiudersi intorno alle 16:30 con l’arrivo sul traguardo dell’ultimo team a prendere il via. La corsa sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle 14:50 sulle reti di Eurosport e in streaming su Discovery+, Sky Go e Dazn. La diretta sulle reti Rai inizierà in streaming su RaiPlay 3 alle 14:20 e si sposterà anche su Rai2 alle 16:05. Sportface vi racconterà la Parigi-Nizza 2024 giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora per non farvi perdere nulla della corsa francese.