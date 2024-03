Tirreno-Adriatico 2024, seconda tappa Camaiore-Follonica: percorso, altimetria, orari e tv

L’altimetria e il percorso della seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2024, che dopo la cronometro d’apertura prosegue con la Camaiore-Follonica di 198 chilometri. Una frazione interamente toscana e sulla carta adatta ai velocisti del gruppo, visto che l’unico GPM posto a metà tracciato non può certo rappresentare una difficoltà importante per i corridori. Nel finale gli ultimi 20 km vedranno un primo passaggio sul traguardo, con un circuito da ripetere una volta e gli ultimi chilometri prevalentemente rettilinei.

ORARI, TV E STREAMING – La seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2024 partirà dal chilometro zero alle ore 11:00, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo sul traguardo in un orario compreso tra le 15:30 e le 16:00 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sia sulle reti Rai che su Eurosport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, Discovery+ e Dazn. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche e molto altro ancora.

L’altimetria della seconda tappa