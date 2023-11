Ternana-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Venezia, match dello stadio Libero Liberati valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, dopo la sconfitta subita a Modena, hanno assolutamente bisogno di rialzare la testa, altrimenti Cristiano Lucarelli potrebbe rischiare la panchina. La formazione ospite, invece, arriva dal successo sul Pisa e ha intenzione di proseguire su questa strada. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 novembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

