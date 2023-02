Ternana-Parma in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Parma, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La compagine umbra, dopo il pareggio a reti bianche di Cosenza, vuole tornare a fare i tre punti per restare in piena zona playoff e giocare le proprie carte per la promozione. I ducali, invece, dopo la bella vittoria del Tardini contro il Genoa hanno intenzione di fare il colpo in trasferta al Libero Liberati per scalare altre posizioni in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 11 febbraio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

