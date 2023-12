Boxe, Zucco contro Plantic per scalare la classifica della WBC International

Ivan Zucco affronterà Luka Plantic il 27 gennaio 2024 a Colonia, Germania. Il match sarà valido per il titolo di WBC International dei pesi supermedi, al momento detenuto dal pugile di Verbania. Zucco, 14esimo nel ranking mondiale della WBC, potrebbe scalare la classifica in caso di vittoria contro il croato. Le parole dell’azzurro: “Quello di Colonia sarà un match estremamente importante, che potrà farci arrivare nei primi posti in classifica mondiale, sia WBC che nella classifica generale. Contro di me un avversario che conta meno match da professionista ma comunque tutti vinti, quasi tutti per ko. È un avversario con “le mani pesanti”, un “picchiatore” con grande esperienza da dilettante, sicuramente più di me in quel settore. Ci siamo allenati e ci stiamo allenando come non mai per poter arrivare molto preparati all’incontro; essendo anche fuori casa c’è anche quell’aspetto da tenere in considerazione. Diciamo che è un territorio neutro, però è comunque lui che organizza e quindi dobbiamo andare pronti a tutto. Sarà Italia – Croazia e, come sempre accade, spero di avere il tifo da tutta Italia? So che in molti si stanno anche già organizzando per venire ad assistere al match. Questo mi dà tanto orgoglio e tantissima forza, soprattutto per gli allenamenti: non voglio deludere nessuno, non voglio deludere me stesso soprattutto, devo riuscire a vincere questo combattimento andando in Germania con la consapevolezza che sarà un “tutto o niente” in cui metto in palio la mia cintura. Andremo a fare una bella guerra, sarà un bel match sicuramente combattuto“. Poi, il commento di Plantic: “È un grande combattimento per me e rispetto molto il mio avversario Ivan Zucco. Potrò contare sul sostegno di tanti tifosi dalla Croazia e la sconfitta contro Zucco non è contemplata. Se dovessi perdere dovrò ripartire da zero!”.