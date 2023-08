Ternana-Cremonese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Cremonese, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Dopo la sconfitta subita tre giorni fa contro il Catanzaro, la compagine umbra va a caccia della sua prima vittoria in questo torneo per schiodarsi dallo zero in classifica. I ragazzi di Davide Ballardini, invece, arrivano dalla sconfitta con il Bari ed hanno intenzione di rialzare subito la testa. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 agosto alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

