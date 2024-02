Ternana-Como oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Como, match del Libero Liberati valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Dopo la sconfitta subita nello scorso turno, la squadra di Roberto Breda vuole tornare alla vittoria davanti ai suoi tifosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. I lariani, dal loro canto, sono reduci dalla sconfitta contro l’Ascoli e hanno bisogno di rialzare immediatamente la testa. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 febbraio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

