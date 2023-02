Ternana-Cittadella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto al Libero Liberati per Ternana-Cittadella, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I padroni di casa, dopo la secca sconfitta incassata nel derby umbro contro il Perugia, hanno bisogno di rialzare la testa per ritornare in zona playoff. La compagine granata, invece, è reduce dalla grande vittoria in rimonta sulla Reggina e spera di dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA