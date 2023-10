Taranto-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco i dettagli in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Taranto-Turris, match valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa di Eziolino Capuano, dopo aver affrontato il Catania la scorsa domenica, hanno intenzione di tornare al successo tra le mura amiche. La formazione ospite, invece, vuole immediatamente dimenticare la sconfitta casalinga subita contro la Juve Stabia capolista. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 25 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258.

