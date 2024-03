Taranto-Sorrento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Taranto-Sorrento, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine pugliese guidata da Eziolino Capuano continua a disputare una grande stagione e ora vuole chiudere in bellezza tentando l’assalto al terzo posto in classifica. La squadra campana, dal suo canto, vuole chiudere il discorso salvezza e provare a qualificarsi per i playoff. La formazione di casa è reduce da due vittorie, due pareggi e una sconfitta negli ultimi cinque turni e ora spera di ritrovare la gioia dei tre punti. Una solo successo nelle ultime cinque, invece, per il club rossonero, che vuole provare a mantenere la top ten e conquistare i playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

